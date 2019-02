Condividi | A.S. 12:00 Tutti i titolari ed aventi diritto possono presentare la domanda debitamente compilata entro il giorno 28 febbraio 2019. I pass 2018 rimarranno confermati sino al rilascio dei nuovi Ztl Alghero, pass in scadenza



ALGHERO - In scadenza il termine per la presentazione delle domande di concessione e rinnovo dei pass per l'accesso alle Zone a Traffico Limitato nella città di Alghero per l'anno 2019-2020. Tutti i titolari ed aventi diritto possono presentare la domanda debitamente compilata entro il giorno 28 febbraio 2019.



Modulistica e informazioni sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Alghero. I pass 2018 rimarranno confermati sino al rilascio dei nuovi.



Il Comando di Polizia Locale rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione al numero +39 0799978111. Gli uffici "Verbali e Ztl" del Comando di via Mazzini, per improrogabili esigenze di servizio, nella giornata di mercoledì 20 febbraio 2019 saranno chiusi al pubblico.