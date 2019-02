Condividi | A.S. 11:05 La mobilitazione ripaga: soddisfazione per Giunta e maggioranza ad Alghero che ringraziano i 10mila cittadini che hanno sostenuto la battaglia per la 4 corsie Sassari-Alghero, tutti i sindacati e le imprese «SS291, vincono gli algheresi»



«Vince il territorio, vince la città, vincono gli algheresi e quanti fino ad oggi hanno pubblicamente manifestato la ferma volontà di veder riconosciuta l'importante opera in prosecuzione al progetto in gran parte realizzato. Lo sblocco all'iter per la definitiva progettazione dell'ultimo lotto mancante della Sassari-Alghero a quattro corsie è una conquista. Seppur dovuta e apparentemente scontata. E le parole del Ministro delle Infrastrutture pronunciate ad Alghero confermano quanto sostenuto con determinazione e forza in questi mesi di lotta e rivendicazione». Parole di soddisfazione e gioia per Giunta e Maggioranza consigliare ad Alghero dopo il via libera della Commissione Via all'ultimo lotto della SS291 a 4 corsie annunciato dal ministro Toninelli al sindaco Mario Bruno [



«Nella speranza che finalmente arrivi la definitiva approvazione del Cipe e si dia corso all'appalto con l’inizio dei lavori, il parere dell’Avvocatura dello Stato conferma la posizione sempre ribadita da Regione e Comune di Alghero, fatta propria dalla Rete Metropolitana e da subito certificata dall'Anas. Con il dispiacere di quanti sono interessati solo alla polemica politica, alla strumentale denigrazione e non alla crescita del territorio, si ribadisce che il Ppr non ostacola la conclusione dei lavori della strada a 4 corsie, tutt'altro. L’impulso dato dal Comune di Alghero alla vertenza per la realizzazione della strada ha permesso che l'opera fosse rifinanziata nel 2015 e che le risorse venissero confermate fino ad oggi. L’aver acceso un potente faro sulla vicenda, quando i ministeri si preparavano a negare la VIA impedendo la conclusione della strada a 4 corsie, è stata una scelta più che giusta, lungimirante e vincente».



«Sostenuta dalla deputata algherese a cui va riconosciuto il merito di aver sempre appoggiato la vertenza. Il nostro ringraziamento va alle migliaia di cittadini che insieme a noi hanno lottato e manifestato, alle associazioni di categoria che compatte hanno sostenuto una vertenza di civiltà, ed alle organizzazioni sindacali che mai hanno fatto mancare il loro convinto appoggio. Adesso non bisogna più perdere altro tempo, si acceleri col Cipe, si trovi la corsia preferenziale per la definitiva progettazione e si rispetti il termine del 2019 per l'avvio dei lavori. Viva Alghero, più sicura e moderna».