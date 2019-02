Condividi | A.S. 11:00 Il cacciamine della Marina militare ha individuato in questi giorni, nelle acque antistanti il porto di Trapani, un ordigno bellico presumibilmente risalente al secondo conflitto mondiale. Squadre al alvoro "Alghero", ordigno a Trapani



TRAPANI - Il cacciamine Alghero della Marina militare ha individuato in questi giorni, nelle acque antistanti il porto di Trapani, un ordigno bellico presumibilmente risalente al secondo conflitto mondiale. Il ritrovamento è avvenuto nell'ambito di un'attività specialistica di controllo dei fondali che la nave sta conducendo sulle rotte di avvicinamento al porto siciliano per garantire la sicurezza della navigazione. La presenza dell'ordigno è stata tempestivamente segnalata all'autorità marittima e alla Prefettura di Trapani che ha già richiesto l'intervento dei Palombari del Gruppo operativo subacquei (Gos) del Comando Subacquei ed Incursori (Comsubin) della Marina militare in servizio presso il Nucleo sminamento Difesa antimezzi insidiosi (Sdai) di Augusta.