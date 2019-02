Volo urgente a Genova per un bimbo di 8 mesi

14/2/2019 Sclerosi multipla, è approccio integrato La Giunta regionale ha dato il via al “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la sclerosi multipla in Regione Sardegna”. Lo scopo è di garantire un modello assistenziale al quale professionisti, aziende sanitarie pubbliche e private e cittadini sono chiamati a rifarsi per avviare processi continui di miglioramento