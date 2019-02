Condividi | Red 10:31 La Giunta regionale ha approvato la modifica all’accordo contrattuale che prevede la destinazione di una quota di risorse precedentemente destinata alle progressioni professionali dei dipendenti dell’Amministrazione regionale al fondo progressioni dei dipendenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale Corpo forestale: c´è l´accordo sindacale



CAGLIARI - La Giunta regionale ha approvato la modifica all'accordo contrattuale che prevede la destinazione di una quota di risorse precedentemente destinata alle progressioni professionali dei dipendenti dell'Amministrazione regionale al fondo progressioni dei dipendenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. L'obiettivo dell'accordo è quello di attenuare le disparità di trattamento economico rendendo più equilibrato per tutto il personale il quadro delle progressioni all'interno del comparto Regione come previsto dalla Giunta e dal legislatore regionale. La struttura dell'Assessorato regionale del Personale adotterà il provvedimento conseguente dopo la certificazione della Corte dei conti e la sottoscrizione dell'accordo definitivo tra Coran ed organizzazioni sindacali.