Sabato 16 febbraio la Scuola sarda del Cammino in collaborazione con il Comune di Porto Torres promuove una mattinata di fusione tra il camminare per il benessere, la salute e la pulizia del territorio Al parco di Balai con Cleanwalking



PORTO TORRES - Sabato 16 febbraio la Scuola sarda del Cammino in collaborazione con il Comune di Porto Torres promuove una mattinata di fusione tra il camminare per il benessere, la salute e la pulizia del territorio. I cittadini avranno l'opportunità di praticare non solo della sana e piacevole attività fisica, ma di rendere l'ambiente circostante più pulito. La partecipazione è aperta a tutti. Il ritrovo è fissato alle ore 10.30 al Parco di Balai.



Verrà svolta un'attività di attivazione muscolare e di riscaldamento, durante la quale saranno spiegati i principi e la biomeccanica del cammino e come quest'ultimo può diventare più sportivo (fitwalking), donando così molteplici benefici, sia fisici che mentali. Dal Parco di Balai comincerà il percorso sul litorale e verso il Parco Baden Powell, durante cui i cittadini si impegneranno nella pulizia dell'ambiente circostante per dare un forte segnale di sensibilizzazione verso la tutela del territorio.



Ai partecipanti sarà distribuito un kit per la raccolta. Il ritorno avverrà nel Parco di Balai, dove si svolgerà un'attività di stretching finale, con i saluti dell'istruttore walking leader e dell'amministrazione comunale.