Basket: Dinamo alle Final eight

SASSARI - Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari è arrivata a Firenze dove domani, venerdì 15 febbraio, affronterà la Reyer Venezia nella sfida dei quarti di finale della PosteMobile Final Eight di Coppa Italia. L’appuntamento è fissato alle 18, sul parquet del Mandela Forum di Firenze. Per il tecnico della Dinamo Gianmarco Pozzecco sarà un doppio debutto: sulla panchina biancoblu e nella Final eight, la corsa a eliminazione che mette in palio la Coppa Italia. «Sono contento di esordire su questa panchina - racconta Pozzecco - c’è tanta emozione e tanta adrenalina. Sicuramente non è usuale affrontare una sfida da dentro-fuori al debutto come quella che ci attende domani, ma a quanto pare questo è quello che il fato ha in programma per noi e lo affrontiamo con entusiasmo».



Tra meno di ventiquattro ore, sarà alzata la palla a due del match dei quarti di finale con la Reyer, coach Pozzecco ed i suoi ragazzi hanno avuto solo tre giorni per prepararsi alla sfida: «In questi giorni, abbiamo lavorato in vista della sfida secca, con lo staff abbiamo pensato a quale fosse la soluzione migliore per ottimizzare il poco tempo a disposizione e abbiamo preferito lavorare su alcuni aspetti, correggendo alcune cose con la consapevolezza che con pochi giorni è inutile riempire le teste dei giocatori con mille nozioni. Credo che la partita di domani sarà poco tattica: incontriamo una squadra attrezzata e ben organizzata di cui conosciamo il valore. Nel poco tempo a disposizione abbiamo lavorato bene, con grande serenità e senza ansia: vogliamo mettere i ragazzi nella condizione di poter dare il massimo sul parquet e sono convinto che questo passi anche dall’avere la testa leggera, senza pressione».



L’atmosfera a Firenze è carica di entusiasmo: «Vedo la squadra serena e concentrata - continua il Poz - quella di domani è una di quelle sfide che da giocatore è bello affrontare, accende la competitività e la fame di chi scende in campo. Il clima è davvero sereno, senza ansia. Abbiamo voglia di scendere sul parquet del Mandela Forum per dare il massimo e divertirci». La situazione infermeria sembra rientrata: «Ci sono alcuni giocatori che rientrano dallo stop per infortunio - spiega il coach - e in settimana abbiamo dovuto combattere qualche acciacco di routine, quindi staremo attenti alla gestione dei ragazzi chiedendo il contributo da parte di tutti».



