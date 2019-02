Condividi | Red 18:26 La compagine algherese torna dalla trasferta di Porto Torres con l´intera posta in palio, avendo battuto per tre set a zero la Polisportiva Quadrifoglio Ancora una vittoria per la WebProject Sottorete



ALGHERO - Ancora una vittoria che sarebbe piaciuta a monsieur De La Palice per la WebProject Sottorete Alghero, che torna dalla trasferta di Porto Torres con l'intera posta in palio, battendo tre set a zero la Polisportiva Quadrifoglio. I catalani di mister Pitzolu non sono partiti benissimo e si sono trovati a giocarsi il primo set punto a punto. Dall'altra parte della rete, infatti, i giovani guidati da coach Nuvoli ce l'hanno messa tutto, dimostrano di essere un gruppo dalle grandi prospettive, ben strutturati, dotati e ordinati in campo.



Per gran parte del set, capitan Castaldi e compagni è apparsa contratta e poco lucida, sbagliando l'approccio alla gara e commettendo errori su errori. Solo sul finale del set, costretti a ristabilire gli equilibri, con cambi obbligati ed incidendo di più sul servizio, gli algheresi sono riusciti a dare la zampata per aggiudicarsi il parziale con il risultato di 25-22. Ristabilita la calma in casa Sottorete, il secondo set è volato vola via in un attimo, con il parziale di 25-11.



Nel terzo set, gli algheresi si sono rilassati nuovamente, cedendo troppi punti agli avversari, andando comunque a chiudere set e partita con il punteggio di 25-21. Unico aspetto a risentirne il quoziente punti, troppi, che potrebbero fare la differenza per la promozione diretta in serie D. La settimana prossima, i ragazzi del presidente Stefano Ogno osserveranno un turno di riposo, e poi nuovamente in campo contro la temuta Silvio Pellico di Sassari, gara importante per rimanere in corsa per il massimo obiettivo della stagione. Commenti ALGHERO - Ancora una vittoria che sarebbe piaciuta a monsieur De La Palice per la WebProject Sottorete Alghero, che torna dalla trasferta di Porto Torres con l'intera posta in palio, battendo tre set a zero la Polisportiva Quadrifoglio. I catalani di mister Pitzolu non sono partiti benissimo e si sono trovati a giocarsi il primo set punto a punto. Dall'altra parte della rete, infatti, i giovani guidati da coach Nuvoli ce l'hanno messa tutto, dimostrano di essere un gruppo dalle grandi prospettive, ben strutturati, dotati e ordinati in campo.Per gran parte del set, capitan Castaldi e compagni è apparsa contratta e poco lucida, sbagliando l'approccio alla gara e commettendo errori su errori. Solo sul finale del set, costretti a ristabilire gli equilibri, con cambi obbligati ed incidendo di più sul servizio, gli algheresi sono riusciti a dare la zampata per aggiudicarsi il parziale con il risultato di 25-22. Ristabilita la calma in casa Sottorete, il secondo set è volato vola via in un attimo, con il parziale di 25-11.Nel terzo set, gli algheresi si sono rilassati nuovamente, cedendo troppi punti agli avversari, andando comunque a chiudere set e partita con il punteggio di 25-21. Unico aspetto a risentirne il quoziente punti, troppi, che potrebbero fare la differenza per la promozione diretta in serie D. La settimana prossima, i ragazzi del presidente Stefano Ogno osserveranno un turno di riposo, e poi nuovamente in campo contro la temuta Silvio Pellico di Sassari, gara importante per rimanere in corsa per il massimo obiettivo della stagione.