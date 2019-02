Condividi | Red 16:23 Gli ispettori del Ministero dell´Interno promuovono a pieni voti il programma attivato dal Comune di Alghero. Prosegue per il triennio 2018-2020 il programma di protezione per richiedenti asilo e rifugiati Sprar Alghero Junts promosso a pieni voti dal Ministero



ALGHERO - Prosegue per il triennio 2018-2020 il programma di protezione per richiedenti asilo e rifugiati attivato dal Comune di Alghero, che fa leva sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. A metà gennaio, il Servizio centrale Sprar del Ministero dell’Interno ha svolto il monitoraggio delle attività e degli stabili cittadini in cui vivono gli ospiti, con una valutazione ottima da parte dei funzionari ministeriali incaricati: “Ottimo il raccordo tra Ente locale titolare e l’ente attuatore, periodici gli incontri a supporto della pianificazione delle attività progettuali ed ai fini del monitoraggio. Efficaci gli strumenti utilizzati dall’Ente locale per la valutazione del confort delle strutture”. Oltre ai percorsi di inserimento che il Gus, l’associazione affidataria del servizio dal 2016 dopo la vincita della gara d’appalto, sta realizzando per gli utenti.



Gli ispettori hanno visionato i quattro appartamenti ed è stata evidenziata la posizione centrale e le buone condizioni delle strutture, che possono essere migliorate con piccoli interventi di manutenzione che verranno effettuati dagli stessi gestori del servizio o dai proprietari di casa. Molto importante il coinvolgimento degli utenti nella gestione della struttura, i percorsi per la loro autonomia, la programmazione degli interventi di accoglienza integrata e dei servizi di mediazione linguistico-culturale, educazione, formazione, tutela per un'inclusione sociale «in linea con gli obiettivi dell’accoglienza Sprar. Ottima la governance del progetto da parte dell’Ente locale titolare e l’individuazione di modalità condivise di gestione e confronto programmatico».



