Condividi | Red 15:06 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della seconda Compagnia di Cagliari hanno concluso due diversi accertamenti nei confronti di un medico e di una società del capoluogo operante nel campo del commercio al dettaglio di articoli sportivi Scoperta evasione per oltre 184mila euro



CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della seconda Compagnia di Cagliari hanno concluso due diversi accertamenti nei confronti di un medico e di una società del capoluogo operante nel campo del commercio al dettaglio di articoli sportivi. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie vigenti ai fini dell’Iva, delle imposte dirette e dell’Irap. In entrambe le circostanze, le attività ispettive sono state avviate sulla scorta di una segnalazione elaborata a livello centrale all’esito di un’analisi effettuata su una platea di contribuenti, la cui posizione censita nelle diverse banche dati del Corpo, presentava indici di anomalia per quel che riguarda la presentazione delle previste dichiarazioni dei redditi ed Iva.



Nel primo caso, gli investigatori hanno accertato che un medico di base di Cagliari ha omesso di presentare, per l’annualità 2016, la dichiarazione fiscale ai fini delle imposte dirette, occultando così al fisco ricavi per oltre 60mila euro e configurandosi evasore totale. Nel caso della società operante nel settore del commercio dell’abbigliamento sportivo, l'obiettivo è stato individuato grazie all'opera di intelligence, che ha coniugato le risultanze dell’attività di controllo economico del territorio e l’analisi delle numerose informazioni contenute nelle banche dati del Corpo.



L'azione dei finanzieri è stata incentrata sulla ricostruzione analitica del reddito, sia attraverso l'esame della documentazione reperita all'avvio della verifica, sia attraverso le banche dati in uso al Corpo, in cui sono contenuti tutti i dati relativi alle fatture emesse e ricevute da ogni contribuente titolare di partita Iva. Gli elementi raccolti hanno permesso di accertare che il soggetto verificato, per le tre annualità sottoposte a controllo, dal 2015 al 2017, non ha presentato le dovute dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, occultando al fisco ricavi per quasi 124mila euro con un'evasione dell'Iva di 11mila euro, qualificandosi pertanto quale evasore totale. Contestualmente, i militari hanno anche contestato l'omessa presentazione di appositi modelli "Intrastat" connessi alle transazioni commerciali con Paesi comunitari.