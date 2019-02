Condividi | S.O. 21:48 45 anni, impiegato, attuale capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio comunale, alle prossime Amministrative sarà a capo della lista pentastellata sassarese. Ancora incerta la situazione di Alghero, dove andranno a contendersi la candidatura almeno due liste A Sassari è Murru il candidato sindaco pentastellato



SASSARI - Sciolte anche le ultime riserve romane. Con la certificazione dello staff nazionale è ufficiale la candidatura di Maurilio Murru alle prossime Elezioni comunali in programma a fine maggio a Sassari.



45 anni, impiegato, attuale capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio comunale, alle prossime Amministrative sarà a capo della lista pentastellata sassarese. Nonostante l'apertura di Luigi Di Maio al nuovo corso amministrativo, con l'annuncio dell'imminente via libera allo studio e alla costruzione di alleanze con liste civiche forti e radicate sui territori (pare prevista per la fine dell'estate), nel tentativo d'intercettare più larghi settori di società, il M5S si presenterà ancora in solitario.



Ancora incerta la situazione di Alghero, dove andranno a contendersi la candidatura almeno due liste, sulla carta già caricate sulla piattaforma Rousseau, e facenti riferimento ai due candidati sindaci: Antonio Burruni e Roberto Ferrara. Probabile che la situazione si chiarisca dopo le Elezioni regionali.



Nella foto: Maurilio Murru Commenti SASSARI - Sciolte anche le ultime riserve romane. Con la certificazione dello staff nazionale è ufficiale la candidatura di Maurilio Murru alle prossime Elezioni comunali in programma a fine maggio a Sassari.45 anni, impiegato, attuale capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio comunale, alle prossime Amministrative sarà a capo della lista pentastellata sassarese. Nonostante l'apertura di Luigi Di Maio al nuovo corso amministrativo, con l'annuncio dell'imminente via libera allo studio e alla costruzione di alleanze con liste civiche forti e radicate sui territori (pare prevista per la fine dell'estate), nel tentativo d'intercettare più larghi settori di società, il M5S si presenterà ancora in solitario.Ancora incerta la situazione di Alghero, dove andranno a contendersi la candidatura almeno due liste, sulla carta già caricate sulla piattaforma Rousseau, e facenti riferimento ai due candidati sindaci: Antonio Burruni e Roberto Ferrara. Probabile che la situazione si chiarisca dopo le Elezioni regionali.Nella foto: Maurilio Murru