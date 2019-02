video Condividi | Red 9:03 Settimana intensa per la Banda Dalerci, che è stata inserita nella Federaciò catalana de societats musicals. Settimana aperta domenica sera, con il Concert per l´Alguer, che ha visto suonare nella chiesa di San Michele la Banda sinfonica della Federaciò e la banda algherese, diretta da Franco Saiu La Banda Dalerci nella Federaciò catalana



ALGHERO – Settimana intensa per la Banda Dalerci, che è stata inserita nella Federaciò catalana de societats musicals. Settimana aperta domenica sera, con il Concert per l'Alguer, che ha visto suonare nella chiesa di San Michele la Banda sinfonica della Federaciò e la banda algherese, diretta da Franco Saiu.



La Federazione catalana de societats musicals è stata fondata nel 2005 ed è composta da un centinaio di musicanti provenienti da tutte le parti della Catalogna. Per la trasferta algherese, la Banda, diretta dal maestro Oriol Navarro Valls di La Galera, era composta da settanta elementi provenienti dalla Banda de La Galera di La Galera, dalla banda dell’Agrupació musical Rapitenca di Sant Carles de la Ràpita, dalla banda de La Cala di L’Ametla del mar, dalla Banda L’Emburgada de El Perelló di El Perelló, dalla Banda Clau de vent, di Vandellòs e l’Hospitalet, dalla Banda Unió musical de Tarragona “Bumt” di Tarragona e dalla Banda Symphocat di Barcellona.



I musicisti catalani si sono esibiti anche in giro per la città, fermandosi davanti al monumento per l'Unitat de la llengua. La presenza degli organi dirigenti della Federació catalana de societatst musicals al seguito dei musicanti è stata l'occasione, oltre che per accogliere l’adesione della banda algherese nella federazione catalana, anche per un convegno in collaborazione con l’Obra cultural de l’Alguer.



Nella foto: un momento dell'incontro Commenti ALGHERO – Settimana intensa per la Banda Dalerci, che è stata inserita nella Federaciò catalana de societats musicals. Settimana aperta domenica sera, con il Concert per l'Alguer, che ha visto suonare nella chiesa di San Michele la Banda sinfonica della Federaciò e la banda algherese, diretta da Franco Saiu.La Federazione catalana de societats musicals è stata fondata nel 2005 ed è composta da un centinaio di musicanti provenienti da tutte le parti della Catalogna. Per la trasferta algherese, la Banda, diretta dal maestro Oriol Navarro Valls di La Galera, era composta da settanta elementi provenienti dalla Banda de La Galera di La Galera, dalla banda dell’Agrupació musical Rapitenca di Sant Carles de la Ràpita, dalla banda de La Cala di L’Ametla del mar, dalla Banda L’Emburgada de El Perelló di El Perelló, dalla Banda Clau de vent, di Vandellòs e l’Hospitalet, dalla Banda Unió musical de Tarragona “Bumt” di Tarragona e dalla Banda Symphocat di Barcellona.I musicisti catalani si sono esibiti anche in giro per la città, fermandosi davanti al monumento per l'Unitat de la llengua. La presenza degli organi dirigenti della Federació catalana de societatst musicals al seguito dei musicanti è stata l'occasione, oltre che per accogliere l’adesione della banda algherese nella federazione catalana, anche per un convegno in collaborazione con l’Obra cultural de l’Alguer.Nella foto: un momento dell'incontro • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV