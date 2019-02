Condividi | Red 17:21 Venerdì sera, nella Sala Rossa del municipio, in Via Columbano, è in programma la presentazione dei candidati consiglieri regionali per la Circoscrizione di Sassari. Presenti anche i deputati Paola Deiana e Mario Perantoni ed il senatore Ettore Licheri Elezioni: il M5s si presenta ad Alghero



ALGHERO - Venerdì 15 febbraio, alle 18.30, la Sala Rossa del municipio di Alghero, in Via Columbano, ospiterà la presentazione dei candidati consiglieri regionali per la Circoscrizione di Sassari del Movimento 5 stelle. Presenti l’unica algherese Nadia De Santis, i portotorresi Sebastiano Sassu e Simonetta Ternulo, l’ozierese Piera Demontis, i sassaresi Roberto Cappuccinelli, Desirè Manca, Davide Sechi, Ivo Manca, Caterina Oggiano, Tania Diouf, Andrea Tirotto e Franco Casula.



Nell'occasione, i candidati illustreranno il programma del M5s, “il vero cambiamento”. L’incontro sarà moderato dal portavoce del Movimento nel Consiglio comunale di Alghero Graziano Porcu.



Previsti gli interventi dei deputati Paola Deiana e Mario Perantoni e del senatore Ettore Licheri. L'incontro è aperto a tutti.