Libri ad Alghero: Torrentismo in Sardegna

ALGHERO - Venerdì 15 febbraio, alle 19.15, nella sala conferenze del Polisoccorso di Alghero, in Via Liguria 14/16, l'autore Corrado Conca presenterà il libro "Torrentismo in Sardegna vol.2". Il libro, edito dalle Edizioni Segnavia, descrive dettagliatamente ventuno nuovi itinerari torrentistici nell'Isola. Numerose foto a colori, carte e profili dei canyon fanno di questa guida uno strumento necessario per la pratica del canyoning in Sardegna. L'evento è organizzato dall'Associazione Areste di Alghero.