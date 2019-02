Condividi | Red 15:13 Un lenzuolo, simbolo di solidarietà, è stato esposto anche dal balcone al primo piano degli uffici comunali di Piazza Porta Terra, proprio sopra l´ingresso principale della sede del sindaco Latte: lenzuola bianche a Porta Terra



Un lenzuolo è stato esposto anche dal balcone al primo piano degli uffici comunali di Piazza Porta Terra, proprio sopra l'ingresso principale della sede del sindaco di Alghero. Nei giorni scorsi, proprio Mario Bruno ha partecipato alla manifestazione dei pastori del territorio sulla strada dei Due mari Commenti ALGHERO - Lenzuola bianche fuori dalla finestra per solidarietà verso i pastori della Sardegna impegnati in una vertenza di civiltà. Una battaglia giusta, per veder ripagato il lavoro di una vita, perché il prezzo del latte possa assicurare continuità e lavoro.Un lenzuolo è stato esposto anche dal balcone al primo piano degli uffici comunali di Piazza Porta Terra, proprio sopra l'ingresso principale della sede del sindaco di Alghero. Nei giorni scorsi, proprio Mario Bruno ha partecipato alla manifestazione dei pastori del territorio sulla strada dei Due mari [LEGGI] , chiedendo a gran voce una mediazione tra allevatori e produttori, affinché sia riconosciuto il giusto prezzo del latte.