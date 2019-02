Condividi | Red 14:02 Questa sera, il sindaco di Alghero Mario Bruno parteciperà all´incontro istituzionale con il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in programma in città Quattro corsie: Bruno incontra Toninelli



ALGHERO - Questa sera (mercoledì), il sindaco di Alghero Mario Bruno parteciperà all'incontro istituzionale con il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in programma ad Alghero. «Apprezzo l’invito – dichiara il primo cittadino - ma certamente non accetto le bugie che leggo da uno che in quella strada non ci ha mai messo piede».



«Perché qui siamo al paradosso. L’Amministrazione comunale non solo non ha bloccato la prosecuzione della quattro corsie, ma ha trovato le risorse (125milioni) messe a disposizione dal Governo di Centrosinistra nel 2015 e dalla Regione - precisa Bruno - Questa Amministrazione ha contestato chi invece nei Ministeri romani considerava una strada già quasi interamente realizzata, dove mancano solo gli ultimi 3,5chilometri, come una nuova strada in fascia costiera».



