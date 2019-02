Condividi | Red 22:21 Nel match valido per la 14esima giornata del campionato nazionale di serie C, le sassaresi si impongono per 1-3 sul campo del Grifo e salgono al secondo posto della classifica, alle spalle della San Marino academy Calcio femminile: la Torres sbanca Perugia



SASSARI – La Torres sbanca Perugia. Nel match valido per la 14esima giornata del campionato nazionale di serie C di calcio femminile, le sassaresi si impongono per 1-3 sul campo del Grifo e salgono al secondo posto della classifica, alle spalle della San Marino academy.



PRIMO TEMPO. Subito rossoblu all'attacco: corner di Campesi, incornata di Marenic, che sfiora il vantaggio a pochi secondi dall’avvio di gara. Al 17′, punizione dalla destra di Ledda, lo spiovente è raccolto da Congia, che di testa prova ad impensierire Marroccoli. Quattro minuti dopo, ospiti in vantaggio: la sblocca Sanna con un cross dalla trequarti che mette in crisi Marroccoli, che devia la palla in porta nel tentativo di mandarla in calcio d’angolo. Due minuti più tardi, arriva il raddoppio: altro cross di Sanna per Marenic, velo per Campesi, che a sua volta lancia l’attaccante serba che di testa sovrasta due avversarie e non perdona: uno-due micidiale delle torresine che ipotecano la vittoria già a metà del primo tempo. Al 33′, arriva il tris di Dasara, dopo uno scambio con Marenic al limite dell’area: secco destro che si infila all’angolino destro del portiere e chiude il primo tempo sullo 0-3.



SECONDO TEMPO. Al 49′, punizione dalla destra di Ledda, Dasara ci prova di testa, ma non trova la giusta forza per il poker. Pochi minuti dopo, doppio miracolo di Griffiths, che prima devia in angolo una conclusione pericolosa, poi si ripete deviando sulla traversa un colpo di testa. Al 57′, Ladu imbecca Marenic, che semina il panico con una sgroppata delle sue, assist leggermente avanzato per Dasara, che non riesce a raggiungerlo per un soffio. Al 76′, il Perugia prova a riaprirla segnando la rete delle bandiera: pallonetto insidioso di Alessi, che batte Griffiths. A quattro minuti dalla fine, si fa sempre più insidiosa la pressione della squadra di casa, che impegna ancora una volta il portiere sassarese, abile a salvaguardare il risultato senza troppi affanni.



GRIFO PERUGIA-SASSARI TORRES 1-3:

GRIFO PERUGIA: Marroccoli, Zelli, Serluca, C.Fiorucci, Ferretti, Rosmini, Tuteri (21'st Alessi), Brozzetti, G.Fiorucci, Ceccarelli, Bylykbashi (13'st Bianconi).

SASSARI TORRES: Griffiths, Ledda, Tola, Congia, Sanna, Campesi, Iannetti (41'st Mannucci), Sotgiu, Dasara (21'st Cocco), Marenic (41'st Farris), Ladu (30'st Fancellu). Allenatore Desole.

ARBITRO: Giudice di Frosinone.

