Il sindaco di Cagliari, candidato alla presidenza della Regione in occasione delle elezioni regionali in programma il 24 febbraio in Sardegna è atteso lunedì mattina da una serie di incontri nella città di Alghero Massimo Zedda, matinée ad Alghero



ALGHERO - Matinée ad Alghero lunedì per Massimo Zedda. Il sindaco di Cagliari, candidato alla presidenza della Regione in occasione delle elezioni regionali in programma il 24 febbraio in Sardegna è atteso lunedì mattina da una serie di incontri.



Prima tappa sulla Sassari-Alghero, nel presidio istituzionale già in passato sede temporanea del Comune di Alghero e delle numerose associazione che chiedono con forza la realizzazione dell'ultimo lotto della strada a 4 corsie. Passeggiata al porto (dalle ore 10), dove il candidato del Centrosinistra incontrerà un gruppo di pescatori.



Seguiranno due tappe attese dal territorio, su due dei settori più delicati: sanità e trasporti. Previste le visite all'Ospedale Civile e all'aeroporto internazionale. Il sindaco di Cagliari chiuderà la mattinata a Santa Maria la Palma, nell'ex asilo della borgata, prima di dirigersi a Sassari dove è previsto l’atteso confronto tra candidati alla presidenza presso il teatro Comunale.



