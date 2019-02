Condividi | Red 20:05 Con una rete di Masala nel primo tempo e di Sartor nella ripresa, la compagine sassarese ha conquistato i tre punti i palio nel match disputato al Vanni Sanna e valido per la settima giornata di ritorno del girone G Serie D: vittoria all´inglese per il Latte Dolce



SASSARI - Vittoria all'inglese per il Latte Dolce. Con una rete di Alessandro Masala nel primo tempo e di Sartor nella ripresa, la compagine sassarese ha conquistato i tre punti i palio nel match disputato al Vanni Sanna e valido per la settima giornata di ritorno del girone G del campionato di serie D. Mister Udassi ha dovuto fare a meno dello squalificato Cabeccia e ha schierato Sartor in attacco, supportato da Marcangeli e Palmas.



PRIMO TEMPO. Daga serve in mezzo per Piga: stacco a girare, ma palla a lato. Giallo a Giordani. Ancora Marcangeli dentro per Sartor che non impatta. Poi ci prova Palmas, ma la sfera finisce ancora a lato alla destra di Rizzaro. All'11', i biancocelesti trovano il vantaggio: palla recuperata sulla tre quarti difensiva, azione che si sviluppa con Piga, che serve bene in area Masala: ottima la conclusione e locali avanti 1-0. Giordani tenta la staffilata dalla linea di fondo, ma non centra il bersaglio. Punizione dal limite per l'Anzio, batti e ribatti infruttuoso e pallino di nuovo in mano ai sassaresi. Ci prova Piga girata, ma non centra la porta. Ammonizione a Sterpone. Dopo un minuto scarso di recupero l'arbitro manda le squadre nello spogliatoio.



SECONDO TEMPO. Giallo a Bianchi, Bolo su punizione serve Sterpone, che tira con Lai a parare senza troppi patemi. L'Anzio prova a sfruttare i calcio piazzati, il Sassari Latte Dolce va a caccia del raddoppio. Raddoppio che arriva con Sartor: corsa, controllo, rientro, tiro e rete da perfetto attaccante per il 2-0. Al 53', Pireddu torna in campo dopo lo stop e da fiato a Daga, Scanu prende il posto di Piga. Sei minuti dopo, Palmas va giù in ara, per De Angeli è rigore: l'attaccante va sul dischetto, ma spreca il penalty. Ammonizione per Masala, che qualche secondo dopo crossa dal fondo, Sartor impatta la sfera, ma Rizzaro risponde con un miracolo e devia in angolo. Ancora Sartor e ancora Rizzaro, di piede, a negare la doppietta al delantero argentino. Palmas lascia il campo per Carboni al 79'. Due minuti dopo, anche Sartor, sostituito fra gli applausi da Doukar. Giallo per Tuccio. Gara che scorre via fino al fischio finale e, dopo quattro minuti di recupero, il Latte Dolce incamera i tre punti in palio.



SASSARI LATTE DOLCE–ANZIO 2-0:

SASSARI LATTE DOLCE: Lai, Daga (8'st Pireddu), Patacchiola, Tuccio, Bianchi, Antonelli, Marcangeli, Masala (21'st Gianni), Sartor (36'st Doukar), Piga (8'st Scanu), Palmas (34'st Carboni). Allenatore Stefano Udassi.

ANZIO: Rizzaro, Di Palma (16'st La Monaca), Costanzo, Papa (37'st Malerba), Giordano, Labate, Florio (40'st Njie), Sterpone (26'st Pirazzi), Prandelli, Bolo, Buongarzoni (14'st Di Magno). Allenatore Anacleto Cesarini.

ARBITRO: Luca De Angeli di Milano.

RETI: 11' Masala, 7'st Sartor.



