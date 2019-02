Condividi | Red 18:09 I Carabinieri della Stazione di Nuoro, hanno deferito in stato di libertà una 50enne per furto aggravato. La donna, approfittando delle precarie condizioni di salute della signora per cui lavorava, si è appropriata del bancomat e si è recata in uno sportello automatico di una banca del capoluogo barbaricino per prelevare il denaro Badante ruba 500euro dal bancomat di un´anziana



NUORO - I Carabinieri della Stazione di Nuoro, hanno deferito in stato di libertà una 50enne badante, responsabile di furto aggravato. La donna, approfittando delle precarie condizioni di salute di un’anziana per cui lavorava, si è appropriata del bancomat e si è recata in uno sportello automatico di una banca del capoluogo barbaricino per prelevare il denaro.



I forti sospetti che la donna fosse l'autrice dei prelevamenti hanno fatto sì che i familiari della vittima si siano rivolti ai militari della locale Stazione che, una volta ricevuta la denuncia, hanno avviato un'indagine. Infatti, attraverso una serie di riscontri ed accertamenti, i Carabinieri sono riusciti ad identificare l'autrice del prelievo. La donna, è stata così deferita alla competente Autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato.