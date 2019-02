Condividi | Red 19:08 Le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri, nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare, hanno concluso un controllo nei confronti di un operatore commerciale operante nel settore della ristorazione Scoperto lavoratore in nero nel Medio Campidano



SANLURI - Le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri, nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare, hanno concluso un controllo nei confronti di un operatore commerciale operante nel Medio Campidano nel settore della ristorazione. L'obiettivo è stato individuato dopo un'attività info-investigativa condotta sul territorio, incrociata con le informazioni presenti nelle banche dati in dotazione alla Guardia di finanza.



Entrando, i finanzieri hanno riscontrato la presenza di sette lavoratori. L’incrocio e l’esame delle informazioni acquisite nell’attività commerciale con le risultanze emerse dai database centralizzati consultati durante lo sviluppo del controllo, ha consentito di rilevare che tra i lavoratori identificati, uno risultava essere privo di qualsiasi regolarizzazione formale del rapporto di impiego, sia sotto il profilo contributivo, sia assicurativo.



Il titolare dell’esercizio commerciale è stato diffidato a regolarizzare il lavoratore ed è stato destinatario di una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 10.800euro. Inoltre, i finanzieri hanno proposto all’Ispettorato territoriale del lavoro di Cagliari, la sospensione dell’attività imprenditoriale in quanto al momento dell’accesso ispettivo è stata riscontrata la presenza di lavoratori in nero in misura superiore al 20percento del totale dei lavoratori presenti. Dall’inizio dell’anno, sono quattordici i lavoratori in nero scoperti dalla Guardia di finanza del Comando provinciale di Cagliari. Commenti SANLURI - Le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri, nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare, hanno concluso un controllo nei confronti di un operatore commerciale operante nel Medio Campidano nel settore della ristorazione. L'obiettivo è stato individuato dopo un'attività info-investigativa condotta sul territorio, incrociata con le informazioni presenti nelle banche dati in dotazione alla Guardia di finanza.Entrando, i finanzieri hanno riscontrato la presenza di sette lavoratori. L’incrocio e l’esame delle informazioni acquisite nell’attività commerciale con le risultanze emerse dai database centralizzati consultati durante lo sviluppo del controllo, ha consentito di rilevare che tra i lavoratori identificati, uno risultava essere privo di qualsiasi regolarizzazione formale del rapporto di impiego, sia sotto il profilo contributivo, sia assicurativo.Il titolare dell’esercizio commerciale è stato diffidato a regolarizzare il lavoratore ed è stato destinatario di una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 10.800euro. Inoltre, i finanzieri hanno proposto all’Ispettorato territoriale del lavoro di Cagliari, la sospensione dell’attività imprenditoriale in quanto al momento dell’accesso ispettivo è stata riscontrata la presenza di lavoratori in nero in misura superiore al 20percento del totale dei lavoratori presenti. Dall’inizio dell’anno, sono quattordici i lavoratori in nero scoperti dalla Guardia di finanza del Comando provinciale di Cagliari.