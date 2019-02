Condividi | Red 21:06 Nell’ambito dei quotidiani controlli finalizzati al rispetto delle prescrizioni da parte dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale diverse dalla detenzione carceraria, i Carabinieri della Stazione di Esterzili hanno arrestato in flagranza per il reato di evasione un 57enne di Sadali Controlli ai domiciliari: un arresto per evasione



ESTERZILI - Nell’ambito dei quotidiani controlli finalizzati al rispetto delle prescrizioni da parte dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale diverse dalla detenzione carceraria, i Carabinieri della Stazione di Esterzili hanno arrestato in flagranza per il reato di evasione un 57enne. L’uomo, originario di Sadali e ristretto ai domiciliari, aveva deciso di estendere arbitrariamente il beneficio concessogli, recarsi al bar del paese fuori dagli orari consentiti senza una valida giustificazione, in violazione delle limitazioni cui era sottoposto.



Dopo la convalida dell'arresto, il giudice del Tribunale di Lanusei ha disposto la custodia in carcere. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta per garantire sicurezza e rispetto della legalità. Commenti ESTERZILI - Nell’ambito dei quotidiani controlli finalizzati al rispetto delle prescrizioni da parte dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale diverse dalla detenzione carceraria, i Carabinieri della Stazione di Esterzili hanno arrestato in flagranza per il reato di evasione un 57enne. L’uomo, originario di Sadali e ristretto ai domiciliari, aveva deciso di estendere arbitrariamente il beneficio concessogli, recarsi al bar del paese fuori dagli orari consentiti senza una valida giustificazione, in violazione delle limitazioni cui era sottoposto.Dopo la convalida dell'arresto, il giudice del Tribunale di Lanusei ha disposto la custodia in carcere. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta per garantire sicurezza e rispetto della legalità.