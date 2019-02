Condividi | Red 20:12 In occasione della quinta edizione della “Sagra della fragola”, che si terrà a Sa Segada domenica 5 maggio, il Comitato di borgata, organizzatore dell´evento, cerca ragazze a partire dai quattordici anni per la sfilata e la selezione di Miss Fragola 2019 Miss Fragola: via alle iscrizioni



ALGHERO - In occasione della quinta edizione della "Sagra della fragola", che si terrà a Sa Segada domenica 5 maggio, il Comitato di borgata, organizzatore dell'evento, cerca ragazze a partire dai quattordici anni per la sfilata e la selezione di Miss Fragola 2019. Le interessate possono telefonare al numero 347/4974285 per ricevere tutte le informazioni utili per partecipare. La Sagra della fragola richiama ogni anni migliaia di persone e rappresenta anche un momento di svago che vede tra le sue maggiori attrattive proprio l'elezione di Miss Fragola.