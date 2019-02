Condividi | Red 15:06 I pagamenti potranno essere riscossi dai 530 beneficiari a partire da martedì 12 febbraio, negli sportelli del Banco di Sardegna di Alghero Reis e contributi: pagamenti da martedì



ALGHERO - Pagamenti per complessivi 123.551euro da parte dei Servizi sociali per due leggi di settore, la 23/2005 e la 18/2016, entrambe riferite alla mensilità di gennaio. Per la legge n.23, relativa al sostegno abitativo, sono disponibili per ventitre beneficiari somme pari a 9.016euro.



Per la legge 18, a favore di 507 soggetti destinatari del Reddito di inclusione sociale, la tesoreria pagherà 114.535euro. I pagamenti potranno essere riscossi dai beneficiari a partire da martedì 12 febbraio, negli sportelli del Banco di Sardegna.