Pubblica istruzione: pagamenti dei rimborsi ad Alghero

7/2/2019 Sacro Cuore più accogliente e sicura Rinnovamento delle scuole, interventi di ammodernamento in diciotto plessi cittadini. Nella storica scuola algherese si stanno eseguendo opere per 210mila euro. Si tratta di uno dei cantieri più importanti. Al via lavori indispensabili al recupero strutturale del solaio e dell’installazione ex novo di un impianto di climatizzazione moderno ed efficace