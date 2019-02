Condividi | S.O. 13:00 Per i più maligni è la certificazione di quanto poco si stia rivelando spendibile la scelta del candidato presidente, per altri è semplicemente l´effetto disorientamento per tentare di "acchiappare" più voti possibile "Solinas presidente", ma c´è Salvini



SASSARI - Con l'approssimarsi del voto si assiste alla proliferazione smisurata dei cosiddetti camion-vela. Si tratta della pubblicità viaggiante, che in realtà è abbastanza sedentaria, per non dire praticamente immobile. Basta scorgere lo sguardo nei parcheggi di molte città, perfino negli incroci o su terreni pubblici.



Fatto sta che ad attirare l'attenzione dei più, soprattutto sui social, è il tam-tam generato dalla pubblicità con tanto di gigantografia di Cristian Solinas, il candidato del centrodestra alla carica di presidente. Peccato che la foto non corrisponda alla persona, tanto meno alla scritta-slogan.



Per i più maligni è la certificazione di quanto poco si stia rivelando spendibile la scelta del candidato presidente, per altri è semplicemente l'effetto disorientamento per tentare di "acchiappare" più voti possibile. A spasso per la Regione c'è infatti il leghista Salvini. C'è evidentemente la sensazione che, nonostante i sui trascorsi col sud, il Ministro sia l'uomo su cui puntare anche in Sardegna.