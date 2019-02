Condividi | Red 9:13 In occasione della Giornata internazionale delle aree umide, l’Associazione “Centre excursionista de l’Alguer” dedica due appuntamenti allo stagno del Càlich, una conferenza ed una passeggiata, organizzate dal biologo Toni Torre Ambiente: il Calich protagonista



ALGHERO - In occasione della Giornata internazionale delle aree umide, l’Associazione “Centre excursionista de l’Alguer” dedica due appuntamenti allo stagno del Càlich, una conferenza ed una passeggiata, organizzate dal biologo Toni Torre, membro della sezione di Scienze biologiche e delegato ad Alghero del presidente dell’Istitut d’estudis catalans. Venerdì 15 febbraio, alle 19, nei locali della Biblioteca catalana de l'Obra cultural de l'Alguer, curerà la relazione “L'estany de Càlich: importància naturalística i econòmica”, privilegiando gli aspetti ambientali e ornitologici.



Domenica 17, sempre Torre curerà la passeggiata allo stagno del Càlich. L'appuntamento è previsto per le 8.30 nel Piazzale della Pace. La passeggiata è gratuita, però è obbligatoria l'assicurazione Fie, al costo di 5euro. Per le iscrizioni, si può contattare il Cea inviando una e-mail all'indirizzo web cealguer@gmail.com.