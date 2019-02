Condividi | Red 23:06 Domani pomeriggio, nella sala conferenze dell´ex Seminario, in Via Sassari 179, l´Università per le Tre età, l´Anpi e l´Amministrazione comunale ricorderanno la Shoah nei campi di sterminio nazisti, attraverso le testimonianze dei sopravvissuti Ad Alghero, Le voci dei sopravvissuti



ALGHERO – “Il Giorno della memoria. Le voci dei sopravvissuti”. Domani, venerdì 8 febbraio, dalle 16.30 alle 18.30, nella sala conferenze dell'ex Seminario, in Via Sassari 179, ad Alghero, l'Università per le Tre età, l'Anpi e l'Amministrazione comunale ricorderanno la Shoah nei campi di sterminio nazisti, attraverso le testimonianze dei sopravvissuti.



In programma la visione di un video con la testimonianza di Sami Mondiano. A questo, seguiranno le letture tratte dalle testimonianze di Marcel Nadjari (ebreo di Salonicco), Eva Schloss (ebrea di Vienna) e Shlomo Venezia e Luigi Fagi (ebrei italiani).



Interverranno all'incontro dei presidenti dell'Ute Alghero dell'Ute Sassari Marisa Castellini ed Antonello Pazzona, e della vicepresidente dell'Ute Ozieri Maria Teresa Testoni. Ed ancora, il vice presidente nazionale Anpi Piero Cossu, il presidente provinciale Anpi Sassari Caterina Mura ed il vicepresidente della sezione algherese Anpi Antonio Budruni.