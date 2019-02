Condividi | Red 20:12 Domani sera, al Miramare Gastro & Music Pub di Piazza Sulis, saliranno sul palco i Queen in Rock-A Magic tribute. La sera dopo, nel live club algherese gli strumenti continueranno a suonare con il concerto di Carletto e i suoi mostri Al Miramare, The Rhapsody tour



ALGHERO - La passione per i Queen arriva anche al Miramare di Alghero. No, non si tratta del cinema cittadino e neanche di Bohemian Rhapsody, il film evento che racconta i primi quindici anni di storia di Freddy Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon. Niente schermo e proiettore, ma ottima musica dal vivo. Domani, venerdì 8 febbraio, al Miramare Gastro & Music Pub di Piazza Sulis, saliranno sul palco i Queen in Rock-A Magic tribute per The Rhapsody tour. Sabato, nel live club algherese, gli strumenti continueranno a suonare con il concerto di Carletto e i suoi mostri.



Uno show unico quello dei Queen in Rock, in cui lo spettacolo della leggendaria band britannica viene riproposto con fedeltà quasi maniacale sia dal punto di vista sonoro, sia vocale e scenico. Ovviamente, non potevano mancare i caratteristici costumi di scena di Freddie Mercury e la mitica Red special di Brian May: per l'occasione, la chitarra è stata costruita artigianalmente da un maestro liutaio seguendo i progetti originali. La scelta dei brani è molto ricercata, dalle hit più gettonate dalla prima epoca alle famose esibizioni al Wembley stadium di Londra e Nèpstadion di Budapest del 1986. Dal 2014, l’omaggio dei Queen in Rock è ufficialmente presente tra le tribute band riconosciute da Brian May sull’omonimo sito web e dall’Official international Queen fan club, ed il progetto sardo gode anche del sostegno di We will rock you, lo storico fan club italiano con venticinque anni di storia alle spalle.



Sabato 8, sullo stesso palco, spazio al concerto di Carletto e i suoi mostri. Dopo mesi di assenza, il trio di musicisti sassaresi torna ad esibirsi nel live club della Riviera del corallo. Carlo Pieraccini, Simone Scanu e Mauro Cau portano in scena il loro collaudatissimo spettacolo in cui la qualità musicale si sposa perfettamente con la cultura dell'intrattenimento notturno. Il repertorio è completo di sonorità rock, pop e dance per un live dal sapore puramente ballabile.