Questa mattina, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nor della Compagnia di Sassari hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un sassarese, già noto alle Forze dell'ordine, ritenuto responsabile dei reati di rapina e lesioni personali Ragazza aggredita: 36enne in manette



SASSARI – Questa mattina (giovedì), i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nor della Compagnia di Sassari hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 36enne sassarese, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile dei reati di rapina e lesioni personali. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale dopo la richiesta della Procura di Sassari, sulla base delle indagini condotte dal Nucleo Operativo radiomobile della Compagnia di Sassari.



Durante una sera del dicembre 2018, nel cuore della movida sassarese, all’esterno di un locale in Via Roma, era scaturita una lite tra due giovani, nella quale era stata poi coinvolta anche un'amica di uno dei due. Durante la colluttazione, il 36enne si scagliava sulla ragazza, tirandole i capelli e colpendola a calci una volta caduta a terra. Al termine dell’aggressione, si impossessava della borsa della vittima, contenente vari effetti personali, circa 70euro ed il suo cellulare, fuggendo subito dopo. L’intervento delle pattuglie della Compagnia di Sassari aveva consentito di acquisire le prime fondamentali testimonianze, nelle immediatezze del fatto, e di integrare le dichiarazioni con alcune immagini estrapolate da un impianto di videosorveglianza.



