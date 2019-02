Condividi | M.P. 11:09 I nominativi scelti in prima battuta e d´ufficio dalla Corte d´appello, in caso di indisponibilità sono invece selezionati dal sindaco. Le domande possono essere inviate entro giovedì 14 febbraio Porto Torres, regionali: domande per presidente di seggio



PORTO TORRES - Anche per le prossime elezioni regionali del 24 febbraio è possibile presentare le candidature per ricoprire il ruolo di presidente di seggio. I nominativi per questo importante ruolo, scelti in prima battuta e d'ufficio dalla Corte d'appello, in caso di indisponibilità sono invece selezionati dal sindaco. Le domande possono essere inviate entro giovedì 14 febbraio.



«Dopo le politiche dell'anno scorso, anche per le prossime elezioni regionali dovrò nominare alcuni presidenti di seggio. Alcune persone hanno già comunicato la loro assenza e, per la massima trasparenza e pubblicità, faccio un appello ai cittadini che hanno voglia di ricoprire questo importante incarico e far pervenire al Comune la loro disponibilità», dichiara il sindaco Sean Wheeler.



