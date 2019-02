Condividi | Red 12:02 Prosegue questo mese il progetto "Migrazioni e Mediterraneo. L´Osservatorio Sardegna", che vede riunite insieme, nella coltivazione di orti urbani, comunità del territorio e comunità migranti Migrazioni e Mediterraneo viste da Casa Serena



SASSARI - Prosegue questo mese il progetto "Migrazioni e Mediterraneo. L'Osservatorio Sardegna", che vede riunite insieme, nella coltivazione di orti urbani, comunità del territorio e comunità migranti. L'appuntamento è per mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 a Casa Serena, sede sassarese del percorso formativo sul sistema degli orti tenuto dai tre docenti dell'Università di Bologna Giovanni Bazzocchi, Giorgio Giacquinto e Nicola Michelon, in collaborazione con l’Istituto di Biometeorologia di Bologna.



Destinatari del corso, che punta a stimolare la socializzazione nella condivisione di un lavoro comune, ospiti del Pime e del Pagi di Sassari, gestiti dalla Sdp servizi, e cittadini sassaresi. Una trasmissione di esperienze e saperi tra diverse culture, che rientra nel progetto coordinato dal Consiglio nazionale delle ricerche, dall'Istituto di Storia dell'Europa mediterranea e dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, in collaborazione con l'Assessorato comunale alle Politiche sociali ed alle Politiche ambientali, e realizzato sul territorio grazie al contributo del Comitato Rizzeddu-Monserrato, della Cooperativa Coopas e degli ecovolontari dell'associazione Caterpillar.