Condividi | Red 1:21 Un 70enne è rimasto ferito ed è stato accompagnato dal 118 al Pronto soccorso di Sassari. Sul posto i Carabinieri ed i Vigili del fuoco di Alghero, che hanno effettuato le verifiche del caso sulla palazzina inagibile e hanno messo in sicurezza la zona Fuga di gas: esplosione a Villanova



VILLANOVA MONTELEONE – Un'esplosione, presumibilmente causata da una fuga di gas, si è verificata nella tarda serata di ieri (mercoledì) in una palazzina di Villanova Monteleone. Un 70enne è rimasto ferito ed è stato accompagnato dal personale medico del 118 al Pronto soccorso di Sassari.



Completamente inagibile la palazzina a due piani. Sul posto, sono giunti prontamente i Carabinieri ed i Vigili del fuoco di Alghero, che hanno effettuato le verifiche del caso e hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona che, visto il pericolo di crollo, è stata recintata. Commenti VILLANOVA MONTELEONE – Un'esplosione, presumibilmente causata da una fuga di gas, si è verificata nella tarda serata di ieri (mercoledì) in una palazzina di Villanova Monteleone. Un 70enne è rimasto ferito ed è stato accompagnato dal personale medico del 118 al Pronto soccorso di Sassari.Completamente inagibile la palazzina a due piani. Sul posto, sono giunti prontamente i Carabinieri ed i Vigili del fuoco di Alghero, che hanno effettuato le verifiche del caso e hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona che, visto il pericolo di crollo, è stata recintata.