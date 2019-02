Condividi | Red 20:22 Ammonta a 1.006.211,79euro la cifra complessiva per il salvamento a mare in Sardegna della stagione balneare 2019. La Giunta, su proposta della Protezione civile regionale, ha approvato oggi il programma degli interventi a favore dei Comuni costieri Salvamento a mare: interventi per oltre un milione



ALGHERO – Ammonta a 1.006.211,79euro la cifra complessiva per il salvamento a mare in Sardegna della stagione balneare 2019. La Giunta, su proposta della Protezione civile regionale, ha approvato oggi (mercoledì) il programma degli interventi a favore dei Comuni costieri.



L'importo del contributo sarà ripartito tra le Amministrazioni ammesse al finanziamento proporzionalmente allo sviluppo lineare degli arenili fruibili alla balneazione al netto dei tratti di mare dinanzi agli stabilimenti balneari. Una volta pubblicato l'Avviso sul sito istituzionale della Protezione civile, potranno richiedere il contributo tutte le Amministrazioni comunali costiere della Sardegna, anche in forma associata, interessate ad attuare il programma di salvamento a mare nelle spiagge libere di competenza adibite alla balneazione, con finalità di prevenzione e tutela della incolumità dei bagnanti durante la stagione estiva.



I contributi saranno erogati con un'anticipazione entro giugno pari al 50percento dell'importo di contributo concesso. Gli interessati devono compilare, entro trenta giorni, il modulo di domanda presente sul sito istituzionale della Protezione civile ed inviarla via posta elettronica certificata all'indirizzo web pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it.