È in pagamento presso la Tesoreria (Banco di Sardegna) del Comune di Porto Torres la mensilità di gennaio spettante agli utenti beneficiari del Reddito di inclusione sociale, il nuovo sussidio contro la povertà Porto Torres: Rei, in pagamento mensilità gennaio



PORTO TORRES - È in pagamento presso la Tesoreria (Banco di Sardegna) del Comune di Porto Torres la mensilità di gennaio spettante agli utenti beneficiari del Reddito di inclusione sociale, il nuovo sussidio contro la povertà. La misura si compone di un beneficio economico mensile erogato tramite carta di pagamento elettronica, e di un progetto di inclusione sociale e lavorativa che ha l’obiettivo di superare la condizione economica precaria.



Da luglio 2018 non è più necessario avere in famiglia un minore, un disabile, una donna in stato di gravidanza o un disoccupato sopra i 55 anni per ottenere il sussidio. Così la platea potenziale si allarga in particolare in una città colpita gravemente dalla crisi come Porto Torres.