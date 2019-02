Condividi | Red 16:21 Domenica sera, nella chiesa di San Michele, patrono della città di Alghero, si terrà il “Concert per l’Alguer”, a cura della Banda Sinfonica della Federació catalana de societats musicals della Catalogna e della Banda musicale “Antonio Dalerci” di Alghero Gemellaggio artistico per la Banda Dalerci



ALGHERO - Domenica 10 febbraio, alle 19.30, nella chiesa di San Michele, patrono della città di Alghero, si terrà il “Concert per l’Alguer”, a cura della Banda Sinfonica della Federació catalana de societats musicals della Catalogna e della Banda musicale “Antonio Dalerci” di Alghero. Un “gemellaggio” artistico, che potrà dare seguito a future collaborazioni e partecipazioni dei nostri musicisti in terra catalana.



La Federazione catalana de societats musicals è stata fondata nel 2005 ed è composta da un centinaio di musicanti provenienti da tutte le parti della Catalogna. Per questa trasferta, la Banda sarà composta da settanta elementi provenienti dalla Banda de La Galera di La Galera, dalla banda dell’Agrupació musical Rapitenca di Sant Carles de la Ràpita, dalla banda de La Cala di L’Ametla del mar, dalla Banda L’Emburgada de El Perelló di El Perelló, dalla Banda Clau de vent, di Vandellòs e l’Hospitalet, dalla Banda Unió musical de Tarragona “Bumt” di Tarragona e dalla Banda Symphocat di Barcellona. Il repertorio preparato per questa trasferta algherese è molto complesso, armonicamente espressivo e pieno di musicalità; sarà inoltre l’occasione per ascoltare il famoso tenore Jesus Piñeiro e vedere dal vivo il tradizionale ballo in coppia della Jota (ballo tradizionale della penisola iberica) che sarà eseguito dalla banda di Benissant.



