Diventare manager di azienda agrituristica ad Alghero

ALGHERO - Mangiare bene ed a chilometro zero è una delle tendenze con maggiore espansione. Ecco dunque che investire nella professione di imprenditore del settore agrituristico può davvero fare la differenza per chi è alla ricerca un futuro occupazionale e magari ha la passione per la campagna e l'agricoltura in generale. In quest'ottica, grazie al progetto Ssa Sviluppo Sardegna agrifood promosso dal Raggruppamento temporaneo strategico formato dalle agenzie formative Exfor ed Insight risorse umane, dal Parco regionale di Porto Conte e Porto Conte ricerche nasce il corso di formazione per “manager di azienda agrituristica”.



Il corso è rivolto a giovani disoccupati maggiorenni fino ai trentacinque anni residenti o domiciliati in Sardegna,con particolare riferimento ai Neet (“Not in education, employment or training”, giovani non impegnati nellostudio, ne nel lavoro, ne nella formazione), di cui almeno il 50percento donne (riserva posti). Il possesso dei requisiti sarà rilevato con un’autocertificazione sottoscritta dal candidato, che sarà inserita nel modulo d'iscrizione e con l’esame del curriculum vitae allegato. La partecipazione ai percorsi è completamente gratuita.



