Oggi, il personale dell'Ufficio Circondariale marittimo–Guardia costiera di Alghero, coordinato dal direttore marittimo capitano di Vascello Maurizio Trogu, ha svolto un'importante attività di controllo in materia di pesca. È stato elevato un verbale pari a mille euro ed il pescato è stato nuovamente liberato in mare Oltre 500 ricci sequestrati a pescatore algherese



ALGHERO – Oggi (mercoledì), il personale dell’Ufficio Circondariale marittimo–Guardia costiera di Alghero, coordinato dal direttore marittimo capitano di Vascello Maurizio Trogu, ha svolto un’importante attività di controllo in materia di pesca. I controlli si sono estesi a 360gradi sull’intera filiera ittica.



Durante l'attività, i militari hanno intercettato e bloccato un pescatore subacqueo sportivo/ricreativo che deteneva un importante quantitativo di ricci di mare (più di 500). In base alla vigente normativa in materia di pesca del riccioper la stagione 2018/2019, in Sardegna, il pescatore sportivo o ricreativo può pescare esclusivamente nei giorni di sabato, domenica e festivi, solo per consumo personale ed il numero massimo di ricci prelevabili è pari a cinquanta. È stato dunque elevato un verbale pari a mille euro ed il pescato è stato nuovamente liberato in mare.