In Giunta regionale una delibera per l´incremento del lavoro a tempo indeterminato attraverso i contributi per l´occupazione. Ammontano a 1,5milioni di euro le risorse stanziate nel 2018, con una percentuale di pagamento pari al 100percento degli importi disponibili Cooperative: c´è la delibera



CAGLIARI - La Giunta regionale ha aggiornato la nuova regolamentazione per l’erogazione, alle cooperative ed ai loro consorzi, dei contributi in conto occupazione, per sostenere in modo più efficace l’incremento del lavoro a tempo indeterminato. Tre le modifiche che andranno a migliorare l’attuale disciplina, condivise il 10 gennaio in sede di Commissione regionale per la Cooperazione sociale: la rimborsabilità delle retribuzioni corrisposte al socio lavoratore per i soli rapporti di lavoro in essere al momento delle presentazione della domanda di contributo; la revisione del periodo di contribuzione ammissibile.



Le mensilità rimborsabili, a ritroso, a partire dal momento in cui si presenta la domanda di contributo, passano da quelle corrisposte negli ultimi cinque anni alle buste paga degli ultimi ventiquattro mesi; rivista la tabella degli scalini, che differenziano l'importo massimo concedibile, allo scopo di agevolare in modo più efficace le assunzioni di personale svantaggiato ed i rapporti a tempo indeterminato. Sono cinquantuno, tra cooperative e consorzi, i soggetti finanziati nel 2018 dalla procedura prevista dalla Legge regionale n.16 del 1997 e già regolata in due delibere (la prima del 2016, la seconda dello scorso anno). Ammontano a 1,5milioni di euro le risorse stanziate, con una percentuale di pagamento pari al 100percento degli importi disponibili.