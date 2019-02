Condividi | S.O. 12:26 Firmato nella giornata di ieri il contratto con la Verde Vita di Porto Torres. I ringraziamenti del sindaco di Alghero Mario Bruno rivolti agli uffici e agli imprenditori «Un gran lavoro che guarda al futuro»

Vagliatura San Giovanni: c´è la firma



ALGHERO - «Un lavoro importante che guarda al futuro, restituisce decoro e la piena fruibilità di un'ampia porzione di spiaggia urbana». Non ci gira tanto attorno il sindaco Mario Bruno. Sa di aver messo le mani dove mai nessuno, fino ad oggi, ci aveva nemmeno provato. Ma lo aveva detto in tempi non sospetti, «qualcuno c'è le ha messe, e noi le togliamo». Il riferimento neanche poco velato era ovviamente alle amministrazioni che nel 2007 avevano deciso di sacrificare quel tratto di litorale per dar vita al centro di stoccaggio della posidonia.



Ieri la firma con del contratto con la Verde Vita, la ditta di Porto Torres che si occuperà della vagliatura della posidonia, con la caratterizzazione della sabbia [



Lavori che porteranno alla definitiva chiusura dei siti realizzati in passato sul litorale: a partire dalla stagione balneare 2019 infatti, rimarrà operativo soltanto il sito di stoccaggio temporaneo in loc. Cuguttu, una zona più riservata presso una porzione di terreno pubblico a Maria Pia. Si tratta dell'area contesa con un privato e su cui è in corso una causa di usucapione che nei primi gradi di giudizio ha visto vittorioso l'ente pubblico (un nuovo pronunciamento è atteso nei prossimi giorni). Un problema però che non sembra preoccupare nessuno: «qualora il terreno non dovesse essere più nella disponibilità del Comune s'individuerà un nuovo sito adiacente» è la precisazione dell'ufficio Ambiente.



«L'intervento rientra nel pacchetto di operazioni programmate con attenzione e competenza dall'Amministrazione comunale, col coinvolgimento attivo dei massimi esperti in materia, la collaborazione delle associazioni imprenditoriali e la garanzia di risorse economiche adeguate» sottolinea il Sindaco Mario Bruno che questa mattina, insieme all'assessore all'Ambiente Raniero Selva, ha effettuato un nuovo sopralluogo a San Giovanni dove la ditta ha avviato i lavori di accantieramento. Mario Bruno ha voluto sottolineare il gran lavoro dell'assessorato, ringrazia per l'impegno e la fattiva collaborazione gli uffici competenti, le associazioni turistiche e i balneari, la Confcommercio e Federalberghi «con cui si sta mettendo a punto un piano operativo specifico, con l'individuazione di una serie di azioni sinergiche ed efficaci di pulizia dei litorali di Alghero e di gestione della posidonia spiaggiata nell'arco dell'anno, a beneficio di tutti i fruitori delle spiagge e dell'intero comparto economico e turistico del territorio» ha concluso.



Nella foto: il sindaco Mario Bruno Commenti ALGHERO - «Un lavoro importante che guarda al futuro, restituisce decoro e la piena fruibilità di un'ampia porzione di spiaggia urbana». Non ci gira tanto attorno il sindaco Mario Bruno. Sa di aver messo le mani dove mai nessuno, fino ad oggi, ci aveva nemmeno provato. Ma lo aveva detto in tempi non sospetti, «qualcuno c'è le ha messe, e noi le togliamo». Il riferimento neanche poco velato era ovviamente alle amministrazioni che nel 2007 avevano deciso di sacrificare quel tratto di litorale per dar vita al centro di stoccaggio della posidonia.Ieri la firma con del contratto con la, la ditta di Porto Torres che si occuperà della vagliatura della posidonia, con la caratterizzazione della sabbia [ LEGGI ]. Si parte da San Giovanni ma la bonifica riguarderà anche il sito di Punta Negra: circa 800mila euro il finanziamento dedicato all'intervento e finalizzato al ripristino delle ottimali condizioni ambientali, eliminando definitivamente i disagi causati sia ai cittadini residenti che ai turisti, per la mancata fruibilità delle aree interessate dai cumuli di posidonia ammassata.Lavori che porteranno alla definitiva chiusura dei siti realizzati in passato sul litorale: a partire dalla stagione balneare 2019 infatti, rimarrà operativo soltanto il sito di stoccaggio temporaneo in loc. Cuguttu, una zona più riservata presso una porzione di terreno pubblico a Maria Pia. Si tratta dell'area contesa con un privato e su cui è in corso una causa di usucapione che nei primi gradi di giudizio ha visto vittorioso l'ente pubblico (un nuovo pronunciamento è atteso nei prossimi giorni). Un problema però che non sembra preoccupare nessuno: «qualora il terreno non dovesse essere più nella disponibilità del Comune s'individuerà un nuovo sito adiacente» è la precisazione dell'ufficio Ambiente.«L'intervento rientra nel pacchetto di operazioni programmate con attenzione e competenza dall'Amministrazione comunale, col coinvolgimento attivo dei massimi esperti in materia, la collaborazione delle associazioni imprenditoriali e la garanzia di risorse economiche adeguate» sottolinea il Sindaco Mario Bruno che questa mattina, insieme all'assessore all'Ambiente Raniero Selva, ha effettuato un nuovo sopralluogo a San Giovanni dove la ditta ha avviato i lavori di accantieramento. Mario Bruno ha voluto sottolineare il gran lavoro dell'assessorato, ringrazia per l'impegno e la fattiva collaborazione gli uffici competenti, le associazioni turistiche e i balneari, la Confcommercio e Federalberghi «con cui si sta mettendo a punto un piano operativo specifico, con l'individuazione di una serie di azioni sinergiche ed efficaci di pulizia dei litorali di Alghero e di gestione della posidonia spiaggiata nell'arco dell'anno, a beneficio di tutti i fruitori delle spiagge e dell'intero comparto economico e turistico del territorio» ha concluso.Nella foto: il sindaco Mario Bruno