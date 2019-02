Condividi | S.O. 9:56 Fabio Corrias, coordinatore regionale di CasaPound Italia Sardegna, si scaglia contro quello che definisce «un sedicente storico, noto soprattutto per essere uno sfegatato ammiratore del criminale Tito» Foibe, CasaPound contro Anpi e Gobetti



ALGHERO - CasaPound Italia Sardegna condanna la decisione dei sindaci di Alghero e di Sassari, in collaborazione con la locale sezione Anpi, di patrocinare e ospitare in locali pubblici due convegni (il 30 gennaio 2019 a Sassari, presso la sala della Provincia, e il 31 gennaio 2019 ad Alghero, presso la Fondazione Alghero) che trattano del confine orientale e del dramma delle foibe, oltre che della guerra del 1941-1945 in Jugoslavia. Per il partito di estrema destra, si tratterrebbe infatti di convegno «con un chiaro indirizzo giustificazionista-negazionista».



Secondo Fabio Corrias, coordinatore regionale di CasaPound Italia Sardegna, «il relatore è stato tale Eric Gobetti, sedicente storico che a parte qualche insignificante e faziosa pubblicazione sull'argomento tra cui una dal titolo “Com'è bello far le foibe da Trieste in giù!”. E qualche convegno con l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, è noto soprattutto per essere uno sfegatato ammiratore del criminale Tito, massimo responsabile della tragedia delle foibe e dell'esodo».



«Eric Gobetti ha tenuto vari convegni sul tema in sale addobbate con la bandiera jugoslava e ama farsi ritrarre, con il fazzoletto rosso al collo - continua il responsabile regionale - in fotografie con statue o magliette raffiguranti Tito, oppure irrigidito nel saluto militare davanti alla tomba del dittatore jugoslavo». «Questa inqualificabile vergogna a spese dei contribuenti ha profanato e insultato la memoria di 350.000 esuli e oltre 10.000 vittime giuliano-dalmate. A Fertilia, - conclude Corrias - ‪il 10 febbraio 2019‬, CasaPound Sardegna darà compostamente e ordinatamente la propria risposta, rendendo i dovuti onori ai martiri e agli esuli d'Istria, Fiume e Dalmazia».