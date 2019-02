Condividi | S.O. 8:55 Ieri la firma del contratto a Porta Terra con la Verde Vita di Porto Torres. E´ la ditta che si occuperà di rimuovere la posidonia ammassata dal lontano 2007 nei siti di stoccaggio temporaneo. Oggi l´accantieramento a San Giovanni: operazioni di vagliatura al via nei prossimi giorni Chiusi i siti realizzati dal 2007

Posidonia: bonifica e vagliatura



ALGHERO - 4 Febbraio 2019. E' la data che segnerà, comunque la si pensi, una nuova era nella gestione della posidonia spiaggiata nella Riviera del Corallo. Firmato il contratto con la Verde Vita, la ditta di Porto Torres che ha vinto l'appalto pubblico per bonificare - con operazioni di vagliatura, eventuale redistribuzione della componente sabbiosa e rimozione dei residui di posidonia - i siti di stoccaggio temporaneo ideati e realizzati dal 2007 ad Alghero. Si parte da quello di San Giovanni, il più ingombrante e malsano.



Una scelta risultata sbaglia sotto diversi punti di vista, quella di autorizzare dei simili siti in città. Non si contano, infatti, i disagi causati tanto agli abitanti del quartiere più costiero, quanto ai turisti. Siti che una volta bonificati saranno definitivamente chiusi, come prevede la delibera di Giunta comunale firmata nei giorni scorsi a Porta Terra: tutta la posidonia di stagione, infatti, sarà temporaneamente stivata nell'unico punto individuato in zona Cuguttu (Maria Pia) [



