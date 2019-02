Condividi | Red 12:17 «Volti nuovi, impegnati nell’imprenditoria e nel sociale. Scommettiamo nel ringiovanimento della politica. Forte impegno su agricoltura, turismo e zona franca come temi per il rilancio dell’economia del nord ovest della Sardegna», dichiara il coordinatore regionale di Energie per l´Italia Tore Piana Epi si presenta nel Collegio di Sassari



SASSARI - Presentata ieri mattina (lunedì) la lista di Energie per l’Italia nel Collegio di Sassari, che comprende sessantasei Comuni, tutte persone nuove ed equilibrate sul territorio del Collegio. Sono Elena Vidili di Sassari, Mario Satta di Perfugas, Gabriella Brundu di Bonorva, Giuseppe Vargiu di Bessude, Franca Moni di Ardara, Gianni Manuedda di Valledoria, Daniela Satta di Codrongianos, Danilo Fadda di Alghero, Lidia Uda di Sassari, Ronni Luzzaro di Porto Torres, Maria Grazia Treanta di Sassari e Giuseppe Maioli di Ozieri.



Tutti, nei loro interventi, hanno rimarcato «il disastro della Giunta regionale uscente a guida Pd, non sarà semplice rimediare ai danni provocati nei settori più importanti, come la sanità, l'agricoltura, i trasporti, l'urbanistica e la fiscalità di vantaggio, problematiche ritenute fondamentali per la Sardegna». «Il nostro è l'unico partito che si presenta per la prima volta a queste Elezioni regionali, abbiamo liste in tutti gli otto collegi della Sardegna, faremo la rivoluzione gialla all'interno del prossimo Consiglio regionale, se eletti - dichiara il coordinatore regionale di Epi Tore Piana - Siamo alleati nella coalizione di Centrodestra, autonomista e sardista con una forte convinzione appoggiamo il candidato a presidente della coalizione Chistian Solinas, che lo riteniamo il miglior candidato a governatore».