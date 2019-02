Condividi | M.P. 0:11 Due striscioni bianchi con su scritto “Benvenuti a Serra Li Fossi” invitano ad entrare nel rione delle emergenze buche. Un segnale pacifico che polemizza contro l’ inerzia della politica Striscione ironico da il benvenuto a Serra Li Pozzi



PORTO TORRES - Appaiono all’ingresso del quartiere Serra Li Pozzi per dare il benvenuto in modo ironico, ma non troppo, in una delle zone spesso dimenticate e lasciate nel degrado. Due striscioni bianchi con su scritto “Benvenuti a Serra Li Fossi” invitano ad entrare nel rione delle emergenze buche.



Un segnale pacifico che polemizza contro l’ inerzia della politica di fronte ad una situazione critica comune a molti quartieri dove regnano le buche divenute voragini, veri e propri squarci del manto stradale dissestato, impossibile da percorrere senza rischi. Non solo una questione di degrado e sicurezza, ma anche un problema di dignità dei cittadini che in quel quartiere vi abitano e percorrono ogni giorno quelle vie.



