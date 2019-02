Condividi | Red 7:06 L´Amministrazione regionale della Sardegna è stata individuata quale soggetto attuatore per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell´area dell´ex Arsenale militare La Maddalena: il Governo chiama la Regione



LA MADDALENA - L'Amministrazione regionale della Sardegna è stata individuata quale soggetto attuatore per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area dell'ex Arsenale militare di La Maddalena. Il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri è arrivato ieri mattina (lunedì), a Villa Devoto, dopo un complesso percorso iniziato con i precedenti Governi, con cui sono stati concordati i passaggi formali necessari e sono state ottenute importanti risorse. Il soggetto attuatore ha due mesi di tempo per trasmettere la proposta di programma che porrà in essere gli indirizzi del commissario, dando piena operatività al processo di bonifica e riqualificazione. Commenti LA MADDALENA - L'Amministrazione regionale della Sardegna è stata individuata quale soggetto attuatore per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area dell'ex Arsenale militare di La Maddalena. Il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri è arrivato ieri mattina (lunedì), a Villa Devoto, dopo un complesso percorso iniziato con i precedenti Governi, con cui sono stati concordati i passaggi formali necessari e sono state ottenute importanti risorse. Il soggetto attuatore ha due mesi di tempo per trasmettere la proposta di programma che porrà in essere gli indirizzi del commissario, dando piena operatività al processo di bonifica e riqualificazione.