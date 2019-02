Condividi | Red 23:22 Il Crea UniCa nel progetto sulle tecnologie di intelligenza artificiale. Con un budget di 2milioni di euro, PhilHumans unisce otto giovani dottorandi. Al kick off meeting tenutosi ad Eindhoven hanno preso parte i ricercatori del dipartimento di Matematica e informatica Diego Reforgiato Recupero e Daniele Riboni. Intanto, il robot Zora dialoga ed interagisce con le persone che cercano una buona condizione di salute ed efficienza fisica Philips ed UniCa: exploit scientifico internazionale



CAGLIARI - PhilHumans, è un'Innovative training network Marie Curie. Con l’Università degli studi di Cagliari pienamente coinvolta nel percorso European industrial doctorate. Il progetto ha un budget di circa 2milioni di euro per le ricerche ed all’assunzione di otto dottorandi tra i vari partner. L’ateneo del capoluogo gestirà direttamente il budget di un dottorando in informatica ed ingloberà anche il dottorando di Economia. L’opzione sarà sviluppata in modo rafforzato con il Crea UniCa (Centro servizi d’ateneo per imprese e imprenditorialità): il dottorando dovrà occuparsi di piazzare sul mercato le varie tecnologie che verranno sviluppate all'interno del progetto. Mentre sette dottorandi si occuperanno di informatica e, in particolare, di tecnologie di Intelligenza artificiale.



PhilHumans è basato sulla mobilità internazionale. «I dottorandi trascorreranno metà del tempo di ricerca in laboratori esterni all'università che frequentano. L'idea progettuale prevede che si occupino di tecnologie Ict informatiche di Intelligenza artificiale su temi di Natural language processing, Semantic web, Sentiment analysis, Cognitive computation e Computer vision», spiega Diego Reforgiato Recupero (docente del Dipartimento di Matematica e informatica, ateneo di Cagliari). Reforgiato ha ideato e steso il progetto con Sergio Consoli, specialista già occupato al Philips research ed attualmente al Joint research center dell'Unione europea ad Ispra. Al kick off meeting del 28 e 29 gennaio, tenutosi al Data science del Philips research, con Diego Reforgiato ha preso parte anche Daniele Riboni (Dipartimento Matematica e informatica). «I lavori sono stati seguiti dal pro rettore all’Innovazione, Maria Chiara Di Guardo, che curerà le attività di marketing e di research to market connesse al progetto. Ovvero - rimarca Reforgiato - gli aspetti inerenti il dottorato in economia di PhilHumans che interloquiscono con il Crea e il Contamination lab di UniCa».



Il dipartimento Data science del Philips research è la culla di invenzioni quali il Cd rom e la tecnologia Blue-ray. Al centro, sono in fase avanzata anche gli studi sulla piattaforma robotica Zora. «Il robot nasce per interagire a gesti e verbalmente con le persone che vogliono raggiungere un goal nel dominio della salute: dal perdere peso a dormire meglio e mangiare più sano. Ovvero, comprendere, interloquire e analizzare gli esseri umani, dal parlato a espressioni facciali e gesti, fasi utili per capire stato emotivo ed eventuali problemi psicologici così da poter supportare i medici», aggiunge Diego Reforgiato Recupero. In breve, una relazione scientifica, quella tra il Crea dell'Ateneo di Cagliari e la multinazionale olandese, di alto pregio formativo ed accademico. L'intesa va dalla supervisione di due dottorandi (stranieri come specifica il bando Marie Curie) alle implicazioni industriali insite nelle ricerche al posizionamento delle "idee" sui mercati. «Con il Crea saremo centrali nel supporto alle imprese, nelle indicazioni e negli spunti nati dalle nuove tecnologie da trasferire su varie dimensioni operative e aziendali. Philips - chiosa la professoressa Di Guardo - si è detta disponibile, oltre a collaborare su altri progetti connessi a Horizon 2020, ad ospitare studenti del nostro ateneo in stage e formazione».