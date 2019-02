Condividi | Red 19:29 In vista dell´apertura della sua nuova base in Sardegna, al via le selezioni per gli assistenti di volo che lavoreranno per la low-cost nell’aeroporto Mario Mameli Volotea cerca 40 cabin crew a Cagliari



CAGLIARI – Volotea sta organizzando a Cagliari, nei mesi di febbraio e marzo, due “Recruiting day” per selezionare nuovo personale di bordo in vista della prossima apertura della sua base in Sardegna. Candidarsi è facilissimo: basterà inviare la propria candidatura cliccando sul sito internet JobsVolotea e compilando tutti i campi richiesti. Chi risulterà essere maggiormente in linea con i profili ricercati dal vettore riceverà una convocazione ufficiale via e-mail, con tutti i dettagli relativi ad orario, luogo ed ulteriori indicazioni per poter sostenere il colloquio.



Sono quaranta, tra hostess e steward, le posizioni disponibili per il nuovo personale di bordo Volotea. Le selezioni sono dedicate non solo alle figure professionali che sono già in possesso dei requisiti necessari per lavorare a bordo degli aeromobili, ma anche a coloro che si affacciano per la prima volta al mondo delle compagnie aeree e dell’aviazione.



Requisito fondamentale per i candidati è la conoscenza fluente di italiano, inglese e, preferibilmente, una terza lingua straniera. Ricchissima l'offerta Volotea al "Mario Mameli", da cui è possibile decollare a bordo degli aeromobili del vettore verso quindici destinazioni. Otto le rotte nazionali (Ancona, Genova, Napoli, Palermo, Pescara, Torino, Venezia e Verona) e sette l'estero (Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes, Praga, Strasburgo e Tolosa).