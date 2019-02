Condividi | M.P. 14:33 L´assemblea cittadina del movimento Progetto Turritano coordinato da Gavino Ruiu, all´unanimità dichiara il pieno appoggio al candidato Governatore della Regione Sardegna Massimo Zedda Progetto Turritano a sostegno di Massimo Zedda



PORTO TORRES - L'assemblea cittadina del movimento Progetto Turritano coordinato da Gavino Ruiu, rappresentato in Consiglio Comunale da consigliere Alessandro Carta e che fa riferimento all'ex consigliere regionale Massimo Mulas, all'unanimità dichiara il pieno appoggio al candidato Governatore della Regione Sardegna Massimo Zedda. Dopo una attenta riflessione, infatti, l'assemblea sostiene con forza la linea tracciata, «volta a sostenere chi ha dimostrato di saper amministrare e sapersi confrontare con la realtà tenendo le dovute distanze dagli improvvisati temi populisti ed estremisti, del tutto lontani dalle reali necessità di rilancio dell'intero sistema regionale».



«Il sistema politico ed amministrativo sardo, infatti, non può più prescindere dal ruolo fondamentale che i Comuni e gli enti locali i quali, proprio come sostiene Massimo Zedda, devono assumere un ruolo di primo piano per il governo del territorio», afferma il coordinatore Gavino Ruiu. Una scelta che il gruppo rivendica «con coraggio, a dimostrazione che la politica deve essere portata avanti senza necessariamente dover salire sul carro dei presunti vincitori, bensì con la dovuta lungimiranza improntata alla costruzione di un nuovo centrosinistra, aperto al dialogo ed alle comunità, che proprio con la giovane figura di Massimo Zedda, potrà ritrovare la via maestra per riappropriarsi della rappresentatività per il futuro della politica sarda».