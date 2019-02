Condividi | Red 18:24 Si è svolto mercoledì l’incontro con il Comitato zonale Nurra ed i candidati algheresi di Fotza Paris nel Collegio di Sassari, Alessandra Erbì e Gianfranco Langella. L’incontro è stato molto positivo, in quanto ha permesso di illustrare le criticità di cui soffre la zona dell’agro algherese e le proposte che Forza Paris intende portare avanti per risolverne le problematiche Elezioni: Erbì e Langella in Nurra



ALGHERO - Si è svolto mercoledì l’incontro con il Comitato zonale Nurra ed i candidati algheresi di Fotza Paris per le Elezioni regionali nel Collegio di Sassari, Alessandra Erbì e Gianfranco Langella. L’incontro è stato molto positivo, in quanto ha permesso di illustrare le criticità di cui soffre la zona dell’agro algherese e le proposte che Forza Paris intende portare avanti per risolverne le problematiche.



«Personalmente – ha dichiarato Erbì - in quanto residente nella zone della bonifica, ho condiviso con la presidente Tiziana Lai e con i membri del Comitato le diverse lacune che pesano da tempo. Come nel caso dei trasporti, delle segnaletica stradale e della viabilità. Sono evidenti i disagi nel trasposto pubblico locale nei collegamenti con Alghero, soprattutto per studenti e per i giovani in generale. A questo, si aggiunga la precaria condizione delle strade interne: un vero e proprio pericolo per automobilisti e per chi usa la moto o la bicicletta. Si rende necessario in riguardo un forte intervento in Regione per agire sull’Arst al fine di incrementare la frequenza e la qualità dei collegamenti e anche un’azione concreta per fornire al Comune di Alghero tutti i mezzi finanziari e le opportunità di investimento per la viabilità».



«Ritengo inoltre, che la borgata di Santa Maria La Palma meriti più attenzione per i servizi ai residenti, specialmente per la sanità. Si avverte necessaria la presenza di un presidio medico, la borgata dista 15chilometri da Alghero, con tutti i problemi che ne conseguono. Ci faremo carico di proporre l’istituzione di un servizio di guardia medica h24 per soddisfare i bisogni dell’intero territorio dell’agro e colmare una lacune che ormai causa troppi problemi, soprattutto alle persone anziane», ha concluso la candidata algherese di Fortza Paris.



