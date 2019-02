Condividi | Red 17:23 Nelle prime ore di sabato, in località “Stazione di Monti”, gli agenti della Polizia di Stato di Olbia hanno trovato e sequestrato un fucile con relativo munizionamento. Sono in corso accertamenti sull’arma da parte degli investigatori Olbia: fucile e munizioni nel casolare



OLBIA - Nelle prime ore di sabato, in località “Stazione di Monti”, gli agenti della Polizia di Stato di Olbia hanno trovato e sequestrato un fucile con relativo munizionamento. Durante un'attività investigativa, finalizzata al reperimento di armi ed esplosivi nel territorio gallurese, gli uomini del Commissariato di Pubblica sicurezza di Olbia hanno rinvenuto, vicino ad un casolare diroccato, non molto distante dal bivio che congiunge la Strada statale 597 Olbia-Sassari e la Provinciale 47, un fucile marca “Remigton”, modello 7400 calibro 280. Con il fucile, nascosti in un cespuglio di rovi, in un sacco di plastica, sono stati trovati un strumento di puntamento, un cavalletto e le relative munizioni. Sono in corso accertamenti sull’arma da parte degli investigatori. Commenti OLBIA - Nelle prime ore di sabato, in località “Stazione di Monti”, gli agenti della Polizia di Stato di Olbia hanno trovato e sequestrato un fucile con relativo munizionamento. Durante un'attività investigativa, finalizzata al reperimento di armi ed esplosivi nel territorio gallurese, gli uomini del Commissariato di Pubblica sicurezza di Olbia hanno rinvenuto, vicino ad un casolare diroccato, non molto distante dal bivio che congiunge la Strada statale 597 Olbia-Sassari e la Provinciale 47, un fucile marca “Remigton”, modello 7400 calibro 280. Con il fucile, nascosti in un cespuglio di rovi, in un sacco di plastica, sono stati trovati un strumento di puntamento, un cavalletto e le relative munizioni. Sono in corso accertamenti sull’arma da parte degli investigatori.